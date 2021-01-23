الصحة: وصول جرعات لقاح كورونا الصينى لمستشفيات العزل لحقن الفرق الطبية 

كشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى بداية من غدا الأحد بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا بمقر المستشفى للإعلان عن تفاصيل خطة توزيع لقاح كورونا الصينى، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفى سيكون فى حديقة المستشفى حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوى كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض التى يمكن أن يتعرض لها متلقى لقاح كورونا تتمثل فى وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفى مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم وهم الطواقم الطبية فى مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.