مصر الجميلة.. مسنة تبيع أرضها وتتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر: حبا فى الرئيس السيسي

قدم تلفزيون اليوم السابع بث مباشر من مدينة العاشر من رمضان عن سيدة مسنة باعت أرضها بـ250 ألف جنيه لتتبرع بهم لصندوق تحيا مصر تحت عنوان " مصر الجميلة.. سيدة تبيع أرضها وتتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر".

قالت الحاجة سعيدة محمد جاد الله 70 عاما من مدينة العاشر من رمضان خلال البث إنها تحب مصر وتتمنى أن تقدم للمصريين كل ما تملك وأنها تعشق الرئيس عبد الفتاح السيسى وستقوم بالتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 250 ألف جنيه حبا فى الرئيس السيسى وفى الشعب المصرى وفى تراب مصر الغالية.

ولفت إلى أن الدولة تقدم للمصريين الكثير من بناء مدارس وتعليم مجانى للجميع ناهيك عن إنشاء شبكة طرق أصبحت تنافس الطرق العالمية، موضحة أن الطفرة التى تشهدها مصر تعلى من شأنها بين الدول وتثبت للعالم أن المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرون على تخطى الصعاب وتحمل المِحن.

وقالت: "الله أرسل الرئيس السيسى لينقذنا من أنياب الجماعة الإرهابية التى كانت تعمل جاهدة لتفكيك وحدة المصريين لتستطيع تنفيذ أجندتها الملطخة بدماء الأبرياء لكن الله أرسل رئيسنا الهمام ليحمل روحه على كفه ويتحداهم ومعه الأشراف من المصريين وجيش مصر العظيم".

وأردفت: "أنا أنجبت 4 أولاد و4 بنات تزوجوا جميعا وفتح الله عليهم وقاموا بمساعدتى لعمل أكثر من 4 عمرات لأن صحتى لا تتحمل مناسك الحج، قمت ببيع أرضى لأتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر لأن ثواب ذلك يكون أفضل من عمل عمرة مرة أخرى حسب الشرع ولمساعدة الدولة والرئيس السيسى على ما يقوم به تجاه المصريين خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد".