نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يهنئ السيسي ووزير الداخلية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير والـ69 لعيد الشرطة.

وقال المجلس في بيان له: "نهدي إلى سيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، والـ69 لعيد الشرطة، داعين الله أن يوفق سيادتكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء، التي تشهدها مصر في كافة ربوعها".

وأضاف المجلس: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".

كما هنأ المجلس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بالذكرى ال 69 لعيد الشرطة.

وأعرب المجلس عن تقديره للدور الذي يلعبه رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن =هم العيون الساهرة لصون الوطن، ويقدمون كل غال ونفيس لحماية أبنائه.

وتابع: "ضرب رجال الشرطة ومازالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه، ومواجهة الإرهاب والجريمة، حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم".