غدًا للأطقم الطبية.. الرئيس السيسي يعلن مواعيد التطعيم بلقاح كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تبدأ غدًا حملة التطعيم بلقاح كورونا للأطقم الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125603 حالة حتى الجمعة.
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