السيسي: بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا غدا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تتصدى لكل شىء، وهذا الامر يتطلب الوصول لكل المواطنين والفئات المختلفة، لأن الدولة تعمل فى كل القطاعات بأعلى المعدلات، مشددا على أنه يسعى لتغيير وجه الريف المصرى بشكل متكامل.
وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد أن التكلفة المالية لتطوير الريف موضوعة وكل قطاع وضع مخططه فى الموازنة وسيتم صياغة الموارد من أجل العمل فى الـ 4500 قرية خلال الثلاث سنوات .
وأوضخ الرئيس السيسى أنه يتمنى أن تكون مستلزمات هذه المشروعات تنتج فى مصر، حيث إنها فرصة للصناعة كى تاخذ قوة دافعة ، مشددا على انه من المخطط العمل فى الـ1500 قرية بشكل تام، مطالبا المواطنين بالمساعدة فى إنجاز الاعمال.
وأكد الرئيس السيسى انه سيتم اعتبارا من غد الأحد حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، للاطقم الطبية ثم أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن .
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