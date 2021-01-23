نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق دورات ٢٠٢١ للأكاديمية الدولية لعلوم الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت برامج دورات الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات للعام ٢٠٢١ والذي يشمل ١١ برنامج بدورة الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي.

ويحاضر في برنامج دورة الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي كل من الدكتور عبد الحليم عكاشة استاذ الإصابات الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، والدكتور مجدي وكوك استاذ الإصابات الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، والدكتور حمدي عبد الرحيم استاذ الاصابات ورئيس قسم علوم الصحة السابق بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، والدكتور احمد عمران استاذ الاصابات ورئيس قسم العلوم الصحية بجامعة الاسكندرية، والدكتور محي الليثي استاذ الإصابات ورئيس قسم العلوم الصحية بجامعة الوادي الجديد.

وتشتمل برامج دورات عام ٢٠٢١ على عدد ١١ برنامج من الدورات أبرزها برنامج إعداد مدربي الناشئين في كرة القدم، وبرنامج عقود الاحتراف ووكلاء اللاعبين، وبرنامج المراسل والمعد التلفزيوني الرياضي، وبرنامج مدرب الجيم، وبرنامج التسويق الإليكتروني والاستثمار بالمجال الرياضي، وبرنامج إداري الأنشطة الرياضية.