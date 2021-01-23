انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلان جداول الإمتحانات وبيان رسمي من الأعلى للجامعات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الأعلى للجامعات اليوم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك في بيان رسمي صدر منذ قليل عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب اجتماع الجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلان جداول الإمتحانات

وتم عقد الإجتماع الشهري للأعلى للجامعات اليوم الموافق الثالث والعشرين من يناير الجاري 2021، في جامعة حلوان بحضور السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف وفي حضور السادو رؤساء الجامعات المصري.

وفق بيان المجلس الأعلى للجامعات اليوم فإن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول هو عقب إجازة نصف العام بشكل مباشر، كما تحدد موعد إعلان جداول الإمتحانات والتي ستكون خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم فبراير 2021.

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وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاته إلى جميع رؤساء الجامعات المصرية بضرورة القيام بإعلان جداوال الإمتحانات عن الفصل الدراسي الأول خلال أول أسبوع من شهر فبراير، حيث تقرر إجراء امتحانات التروم الأول عقب إجازة نصف العام كموعد نهائي، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم من أجل تقييم موقف جائحة كورونا بشكل مستمر.