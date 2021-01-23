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محمد سياف - ابو ظبي - منذ أيام قليلة صدر قرار رسمي بـ تصفية شركة الحديد والصلب المصرية من قبل الجمعية العمومية برئاسة محمد السعداوي رئيس مجلس الإدارة، وذلك لوقف نزيف الخسائر المستمرة، بعد محاولات كثيرة لإصلاحها، وبلغت إجمالي الخسائر في 30 يونيو 2020 نحو 8.5 مليار جنيه.

بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب.. بيان رسمي بقيمة التعويضات للعاملين بالشركة

كما أشارت البيانات الرسمية الصادرة من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أكدتا على أن الأولوية بالنسبة لها الآن هي الحفاظ على حقوق العاملين بشركة الحديد والصلب وإعطاءهم كافة الحقوق المادية التي كفلها لهم القانون، وهذا هو نص البيان الحكومي حول تصفية شركة الحديد والصلب.

واليوم صدر بيان جديد بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وبيان اليوم يتعلق بقيمة التعويضات التي سيتم إقرارها للعاملين المتضررين بشركة الحديد والصلب من قرار التصفية، وذلك بعد صدور توجيهات من وزير قطاع الأعمال بأن تكون الأولوية لوزارته والشركة القابضة هي مكتسبات وحقوق العاملين بها والتي كفلها لهم القانون.

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ووفق البيان فإن قيمة تعويضات عمال شركة الحديد والصلب لن تقل عن 225 ألف جنيه للعامل الواحد، كما أن هناك شركات تحتاج للخبرات التي ستخرج من الحديد والصلب، وهذا هو نص البيان اليوم.