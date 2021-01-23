ريهام حجاج تتصدر جوجل برسالتها لزوجها محمد حلاوة في عيد ميلاده

تصدرت الفنانة ريهام حجاج محرك البحث جوجل في مصر، بعد اهتمام الجمهور بمشاهدة رسالتها لزوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة في عيد ميلاده.

قبلات ريهام حجاج لزوجها تشعل السوشيال ميديا "صورة"

ريهام حجاج لزوجها: احبك إلى الأبد

وجمعت حجاج عدد من صورها المميزة مع زوجها في لقطات مختلفة، والتي تظهر مدى تعلقها به، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا حبيبي وملجأي، وأعز أصدقائي ونصفي الثاني، وكل شيء في حياتي، أحبك إلى الأبد".

بوسي شلبي وعبير صبري يهنئون ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها

وتفاعل متابعيها مع الصورة ومنهم بعض زملائها بالوسط الفني والإعلامي، حيث كتبت الإعلامية بوسي شلبي:"ربنا يسعدكم"، وأضافت الفنانة عبير صبري:"ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض"، وكتبت الفنانة ساندي:"عيد ميلاد سعيد".

ريهام حجاج تتلقى هدية من شقيقة زوجها

وكانت حجاج شاركت جمهورها هدية تلقتها من "لمياء" شقيقة زوجها، بمناسبة مسلسلها الجديد الذي يحمل أسم "كل ما نفترق" والتي ستخوض به الموسم الرمضاني القادم 2021.

وصورت الرسالة التي تلقتها مه الهدية والتي جاء بها:"مبروك المسلسل يا رورو يا جميلة.. أنا متأكدة إن ربنا هيوفقك وهتكسري الدنيا.. بحبك أوي أوي.. ربنا يوفقك وينجحك".

ووجهت حجاج لـ "لمياء" رسالة تحمل في طياتها مشاعر الود والأخوة وقالت:"أحلى مفاجأة في الدنيا من أحلى أخت وحبيبتي وصاحبتي وأغلى الناس عندى.. بحبك أوي أوي أوي يا لولو.. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدًا يا حبيبة قلبي".

مسلسل كل ما نفترق لريهام حجاج

و مسلسل "كل ما نفترق" يشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج كلا من أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، وطارق عبدالعزيز، وآيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني للبطولة المطلقة لريهام حجاج عقب نجاح مسلسلها الرمضاني العام الماضي "لما كنا صغيرين" الذي وقفت فيه أمام الفنان الكبير محمود حميدة والنجم خالد النبوي.