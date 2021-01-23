مارسيل سمير خلال مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب: مصنع حلوان تعرض لخسائر ممنهجة.. ونسبة الاستيراد ستزداد

أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم ومساندة القطاع العام بكل السبل والعمل على تحسينه وتطويره، مشيرة إلى أن ذلك يخدم الاقتصاد المصرى.
مارسيل سمير: القطاع العام يدعم الصناعات التحويلية
وقالت عضو مجلس النواب، مارسيل سمير، إن القطاع العام يدعم بدرجة كبيرة الصناعات التحويلية، وإذا حدث حالة من التكامل بين القطاعين الخاص والعام، سيساهم ذلك فى دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.
مارسيل سمير: القطاع الخاص لم يقدم مشاريع إنتاجية كبيرة
وتابعت عضو مجلس النواب، مارسيل سمير، خلال حديثها فى المناظرة التى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب:" القطاع الخاص لم يقدم مشاريع انتاجية كبيرة، خاصة فى سياق الصناعات الثقيلة، على عكس القطاع العام الذى تأسس لدعم الإنتاج المصرى، حيث أنه كثيف التكلفة، وقدم العديد من الشركات الكبرى التى ساهمت فى خفض نسبة الواردات، وتقليل نسبة البطالة.
ورفضت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، مشيرة إلى أن بغلقه، تزداد نسبة الاستيراد من الخارج، كما أن جودته تكون أقل.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصنع الحديد والصلب بحلوان تعرض إلى خسائر ممنهجة، فى غياب بارز للإدارة التى تنقذ الموقف وتعمل على التحديث والتطوير.
وأوضحت عضو مجلس النواب، إلى القطاع الخاص يأخذ الغاز بسعر أقل من القطاع العام، وهذا يؤثر بالسلب بالتأكيد.
وتحدت النائبة مارسيل سمير، خلال المناظرة، عن التعويضات التى سيأخذها عمال مصنع حلوان للحديد والصلب، مشيرة إلى أن القيمة الاقتصادية للمصنع كبيرة جدًا، وسيتم دفع تلك التعويضات من الأصول الخاصة بالمصنع من خلال البيع فى المزادات.
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