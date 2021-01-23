نادر حمدي يشارك جمهور بصور حفل عيد ميلاد زوجته بحضور عدد من الفنانين

نشر الفنان نادر حمدي صور حفل عيد ميلاد زوجته المنتجة سارة حسني، بعد أسبوع واحد من زفافهم، والذي شارك فيه عدد كبيرة من نجوم الوسط الفني.

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كريم فهمي يحضر حفل عيد ميلاد زوجة نادر حمدي

وشارك حمدي اليوم جمهوره بصور وفيديوهات من حفل عيد ميلاد زوجته، عبر خاصية الستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهر فيها عدد من الحضور أبرزهم الفنان كريم فهمي وزوجته دانيا، والفنان محمد عطية.

نادر حمدي لزوجته: كل سنة وأنتي حبيبتي ومراتي

يذكر أن نادر حمدي وجه رسالة تهنئة لزوجته بعيد ميلادها منذ يومين على صفحته بـ "إنستجرام"، حيث نشر صورة لهما وكتب عليها:"كل سنة وانتي طيبة.. كل سنة وانتي مراتي وحبيبتي.. عيد ميلاد سارة "، وتفاعل المتابعين مع الصورة من الجمهور والمشاهير.

حفل زفاف نادر حمدي

يذكر أن حفل زفاف نادر حمدي على سارة حسني يوم السبت الماضي، كان حديث السوشيال ميديا وتصدر محركات البحث المختلفة، نظرًا لحضور عدد كبير من المشاهير الحفل وتداول صور الزفاف عبر منصات التواصل الإجتماعي.

نخبة كبيرة من المشاهير بزفاف نادر حمدي

واحيا الحفل أصدقاء العريس، على رأسهم محمد حماقي، ومحمد نور، أحمد جمال، وحاتم فهمي، وسط حضور كبير من الوسط الموسيقي ومنهم:"محمد حماقي، عزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد نور وأحمد إبراهيم ووليد منصور ونادر نور وأيمن بهجت قمر ومحمد علام ومروة نصر وعماد قاسم واحمد جمال ومحمد عطية وهانى محروس ومصطفى حجاج وياسر خليل ومحمود الليثى وأحمد الشامى وتوما وعمرو مصطفى ومصطفى جاد وزوجته كارمن سليمان، بجانب عدد من نجوم الفن منهم أكرم حسنى وأحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ونور قدرى وميريهان حسين.

نادر حمدي يوجه رسالة شكر لحماقي

ووجه حمدي أمس رسالة شكر لصديقه الفنان محمد حماقي الذي أشعل حفل زفافه بأغانيه الجديدة والقديمة، ونشر صورة معه من الحفل وكتب عليها:"صديقي العزيز حماقي انت بجد خليت يومنا مميز، بوجودك معانا و روحك الحلوة للي خلت كل اللي حضروا واللي محضروش مبسوطين"، وفعل هاشتاج يحمل أسم حماقي وأخر بعنوان "عايز تفرح هات حماقي".

ورد عليه الأخير وقال:"

حبيبي يا نادووور أنا معملتش حاجة، الناس كلها كانت مبسوطة بيك على قد ما بيحبوك.. مبروك يا حبيبي".