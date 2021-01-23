ضحايا العقار المنهار في المحلة الكبرى بالغربية

أسفر حادث انهيار عقار بمنطقة المشحمة بالمحلة الكبرى، عن مصرع 6 أشخاص بينهم طفلة، بعدما استطاعت الحماية المدنية انتشال الجثث من تحت العقار المنهار الذي أفزع أهالي المنطقة في صباح اليوم السبت.

انهيار عقار المحلة

ومن جانبه قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار المحلة ومعاينة العقارات المجاورة.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كردونا أمنيا بمحيط عقار المحلة المنهار لتسهيل مهمة رجال الحماية المدنية في البحث عن السكان المفقودين، كما انتقل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والأجهزة الأمنية لمكان الانهيار بمنطقة المشحمة بالمحلة الكبري.



انهار المنزل المكون من 4 طوابق بشارع كيميدار بمنطقة المشحمة بالمحلة الكبرى على السكان وحاول الأهالي والجيران إنقاذ الموقف والبحث عن الضحايا حتى وصل قوات الانقاذ ورجال الحماية المدنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتشال الجثث من تحت الأنقاض

ونجح رجال الحماية المدنية والأجهزة المعنية في استخراج مصاب من تحت الأنقاض والبحث عن آخرين مفقودين.

حصل دوت الخليج على أسماء الضحايا وهم: مارى وديع غطاس، 45 سنة، وجوفانة وديع غطاس، 8 سنوات، ونادية شنودة ميترى، وندا ماجد جميل صليب، 13 سنة، وإيزيس نصيف ووائل صليب.

شهدت محافظة الغربية صباح اليوم، مأساة إثر انهيار العقار الذي أثار فزع العديد من المواطنين، حيث راح العديد من الضحايا الذين تفاجؤا بما صار في المنزل الذي تحول إلى حطام.

الجدير بالذكر، أن أجهزة مديرية أمن الغربية والحماية المدنية كثفت من جهودها للبحث عن ضحايا أخرين بالعقار المنهار؛ حيث تم الدفع بـ 3 حفارات عملاقة لسرعة أعمال الرفع واستخراج الضحايا.