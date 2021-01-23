تامر عبد القادر: نقاش جديد فى البرلمان حول وزير الإعلام الاثنين المقبل

قال النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب أمين سر لجنه الاعلام والثقافة والآثار بالبرلمان أن اللجنه سوف تجتمع يوم الاثنين القادم لمناقشة تقرير وزير الدولة للاعلام اسامه هيكل الذ تم إحالته إلي لجنه الاعلام بالمجلس.

وزير الإعلام من جديد فى البرلمان

وأشار أمين سر لجنه الاعلام والثقافة والآثار بالبرلمان لتحيا مصر أن اللجنه ستدرس التقرير المقدم من الوزير وابداء وكتابة ملاحظات اللجنه فيه وسيكون علي اكثر من اجتماع خاصة أن وزير الدولة للاعلام نال قسط كبير من الانتقادات من النواب في الجلسة العامه الاسبوع الماضي بسبب ما تناوله تقرير الوزير وحديثه وعرض ما قام به هلال فترة تواجده في الوزارة .

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وأكد النائب تامر عبد القادر أننا في لجنه الاعلام والثقافة والآثار برئاسة النائبة درية شرف الدين وأعضاء اللجنه سوف نقوم بدورنا الرقابي علي اكمل وجه وسنقدم تقرير فيه كافة الملاحظات التي سنتناولها خلال اجتماعات اللجنه علي مناقشة تقرير وزير الدولة للاعلام اسامه هيكل بشأن تنفيذ برنامج الحكومة .