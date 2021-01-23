منال الصيفي تنفي إصابة زوجها أشرف مصيلحي بورم في المخ وتكشف تفاصيل مرضه

تصدر الفنان أشرف مصيلحي محرك البحث جوجل بمصر، عقب إعلان زوجته المخرجة منال الصيفي عن خروجه صباح اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، بعد خضوعه لعملية استئصال كيس مياه من الفقرة الأخيرة في رقبته منذ 3 أيام.

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منال الصيفي تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي

وأكدت الصيفي، أن زوجها أشرف مصيلحي يتواجد في منزله حاليًا تحت الإشراف الطبي، مؤكدة أن صحته جيدة جدًا.

وكشفت عن موعد عودته للعمل، قائلة:"سيأخذ راحة 10 أيام من موعد إجراء العملية وبعدها سيعود لممارسة عمله الفني بشكل طبيعي".

ونفت زوجة أشرف مصيلحي مساء أمس ما تردد من شائعات تم تداولها عن إصابته بجلطة في المخ، مطالبة من الجميع تحري الدقة والرجوع إلى المصدر الخاص بالخبر قبل نشر معلومات غير صحيحة، تسبب الأذى للمقربين وتثير البلبلة.

أشرف مصيلحي يقدم دور مميز في مسلسل جمال الحريم

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي يُعرض له في الفترة الحالية مسلسل "جمال الحريم" على شاشة الـ "DMC" حيث يجسد دور أحد الأشخاص الذين يتعاونون مع الشيطان، ويشاركه في البطولة نور اللبنانية ودينا فؤاد وصلاح عبدالله، وخالد سليم وإيهاب فهمي وحازم سمير، والفنان الكبير أشرف زكي، وأمير شاهين وغيرهم من الفنانين.

جمال الحريم دراما مصرية غامضة تفتح الباب أمام مسلسلات الرعب من جديد

وكان مسلسل جمال الحريم نجح في استقطاب جمهور الوطن العربي منذ حلقاته الأولى وتصدرته بعض حلقاته محرك البحث جوجل لاحداثها المثيرة المليئة بالغموض والرعب.

وتمكن جمال الحريم من حجز مكانته وسط المسلسلات المصرية بل والدراما العربية، ليكون من أبرز المسلسلات المعروضة في الوقت الحالي والتي اثبتت نفسها خارج السباق الرمضاني.