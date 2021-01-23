صور .. دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى بمستشفى حميات فاقوس

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم السبت، دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى المتقدم للفرق الطبية بمستشفى فاقوس النموذجى والحميات، والتى استمرت لمدة يومين على التوالى.





يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى. وتولى الدكتور إمام محمد البنا، مدرس مساعد بجمعية القلب الأمريكية، واستشارى العناية المركزة، تدريب الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض، على أساسيات الإنعاش القلبى الرئوى، وكيفية التعامل مع الفئات العمرية المختلفة للمرضى، وتم شرح خطوات الإنعاش القلبى، وأنواع الممرات الهوائية، كما تم تنفيذ تدريب عملى للفرق الطبية على كيفية إسعاف الحالات المصابة، وكيفية تركيب الممرات الهوائية المختلفة، كما تم التوعية بأهمية التعاون بين الفريق الطبى، وكيفية توزيع المهام والأدوار بينهم بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى، كما تم عرض أهم الأدوية وخصائصها، والجرعات الدوائية المطلوبة وفقا لحالة كل مريض. وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب، والمشاركين على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

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