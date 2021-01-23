فيديوجراف .. كيف تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية ؟

جدة - نرمين السيد - وتتسبب الزيادة السكانية، فى حرمان المواطن من الشعور بثمار جهود التنمية التى تنفذها الدولة، وتؤثر على نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والنقل.

كما تؤدى الزيادة السكانية للضغط على البنية التحتية وزيادة المناطق العشوائية، وتتسبب فى زيادة الكثافة الطلابية بالفصول وتضغط على الخدمات الصحية.

وتقود الزيادة السكانية لعدم التوازن مع وجود فرص العمل وتزيد البطالة، وتؤدى لزيادة معدلات الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية.