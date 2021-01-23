جدة - نرمين السيد - وتتسبب الزيادة السكانية، فى حرمان المواطن من الشعور بثمار جهود التنمية التى تنفذها الدولة، وتؤثر على نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والنقل.
كما تؤدى الزيادة السكانية للضغط على البنية التحتية وزيادة المناطق العشوائية، وتتسبب فى زيادة الكثافة الطلابية بالفصول وتضغط على الخدمات الصحية.
وتقود الزيادة السكانية لعدم التوازن مع وجود فرص العمل وتزيد البطالة، وتؤدى لزيادة معدلات الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. كيف تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.