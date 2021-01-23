البرلمان يحاكم الوزراء .. أداء نيابى مختلف ومصلحة الوطن والمواطن رقم واحد

جدة - نرمين السيد - ويستمع المجلس، إلى 8 وزراء فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، لعرض الموقف التنفيذى لبرامجهم وشرح خططهم المستقبلية.

ولأول مرة يبدأ البرلمان عمله باستدعاء الحكومة كاملة، وهو ما تم الاستجابة له بمثول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لعرض إنجازات الحكومة وبرنامجها تحت قبة البرلمان، أوائل الاسبوع الماضى.

وما تلاه من جلسات شهدت مناقشات نيابية قوية وأسئلة موجهة للوزراء، على رأسها ما وجه لكل من وزراء الدولة للإعلام، وقطاع الأعمال، والشباب والرياضة، حيث قام نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمواجهة الوزراء كل فيما ينقص وزارته.



وشهدت جلسة البرلمان، التى حضرها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة هجوما نوعا ما على أدائه ببعض المشكلات الفيصلية التابعة لوزارته، وعلى رأسها مشكلات نادى الزمالك ومراكز الشباب، والكوؤس المسروقة من الأندية.

وفى هذا الصدد قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لمبتدا إن الوزارة لم يكن أدائها على المستوى المرجو بتطوير مراكز الشباب، لاسيما وأن معظم الطلبات التى تقدم بها النواب، كان القاسم المشترك فيها هى تطوير مراكز الشباب أو إقامة مراكز شباب جديدة فى القرى.

وأوضح أنه واجه صبحى بذلك فى تعقيبه على بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأوضح النائب، أن 80 % من طلبات النواب بشأن مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن أهم عوامل عدم نجاح عدد كبير من النواب السابقين، هو عدم تنفيذ المطالب البسيطة للمواطنين، ومنها عدم تطوير مراكز الشباب، فالبعض يقول صراحة للنائب: "5 سنين ومش قادر تعمل سور لمركز الشباب، أو تعمل نجيلة معلب أو تعمل صالة فى مركز الشباب.. انتخبك ليه؟".

وأشار إلى تكليف رئيس الجمهورية بتخصيص 500 مليار جنيه لإعادة إعمار القرى، معربا عن أمله أن يكون بناء الإنسان المصرى على رأس الأولويات عند التنفيذ وأن يكون من ضمنها بناء مراكز الشاب أو تطوير المراكز القائمة.

وقال حسين، إن كثير من الأندية الشعبية والجماهيرية تعانى أشد المعاناة، ما يهدد استمرارها، وسوف تنتهى، ولن يبقى إلا أندية الشركات، مشيرًا إلى أن الأندية الجماهيرية فى المحافظات لا تسطيع دفع مرتبات العاملين، مطالبًا بدعم الأندية.

وطالب النائب بتنفيذ التكليف الرئاسى وهديته لأهالى بورسعيد بإقامة مدينة رياضية واستاد دولى بالمحافظة.

ويشهد البرلمان مناقشات قضايا مفصلية، حيث يلقى وزير الرى والموارد المائية الموقف التنفيذى لبرنامجه غداً الأحد كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، لعرض إنجازات وزارته والخطط المستقبلية.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الاثنين المقبل، إلقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تلقى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء المقبل حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكرى، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان ‏وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء المقبل، للاستماع إلى بيان وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ويحضر فى ذات الجلسة وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان لـ"دوت الخليج"، إن مثل هذه الجلسات هامة فهى لصالح الوطن والمواطن بالدرجة الأولى لأن متابعة أداء الحكومة هو صلب عمل ومهمة البرلمان، مشيدا بما شهدته الجلسات الماضية واستجابة الحكومة لاستدعاء البرلمان.

وأكد رئيس زراعة النواب، أن البرلمان الحالى سيكون أدائه مختلف تحت قيادة المستشار حنفى جبالى.

يذكر أن مجلس النواب شهد الأسبوع الماضى عرض 8 وزراء برامجهم وخططهم المستقبلية وهم: وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ووزير التموين والتجارة الداخلية دكتور على المصيلحى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ووزير التربية والتعليم الفنى دكتور طارق شوقى، ووزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، وزيرى قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.