المصريين الأحرار مهنئا الشرطة بعيدها : رمز للبسالة والإخلاص والتضحية

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الشرطة المصرية بعيدها الـ69 الذى يوافق يوم الإثنين 25 يناير 2021، قائلا: "إنه عيد للبسالة والإخلاص والفخر بتضحيات الرجال العظام بأرواحهم من أجل استقرار الوطن على مدار عقود طويلة".





وتقدم الحزب بأخلص التهانى وأصدق التمنيات لـ وزيرالداخلية وهيئة الشرطة، ضباطاً وجنوداً بهذه المناسبة، التى أضحت على الدوام مصدر فخر للشعب المصرى بأبنائه من رجال الشرطة، الذين لم يتأخروا أبداً عن أداء واجبهم الوطنى للحفاظ على أمن مصر. وقال هانى لبيب، المتحدث باسم الحزب : "عيد الشرطة المصرية فرصة لتحية أفرادها فرداً فرداً، والشد على أياديهم، والتأكيد على تفهمنا لما يبذلونه، وهو ليس بالقليل أبداً، خصوصا مع ازدياد المخاطر على الأمن القومى المصرى فى السنوات الأخيرة، وارتفاع وتيرة الإرهاب بشكل متسارع، ووقوف دول كاملة خلفه، ولا يمكن أبداً نسيان أن الشرطة قدمت مع الجيش عشرات الشهداء لينعم أولادنا بالاستقرار والأمن".

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