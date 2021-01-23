محافظ الغربية يوجه بحصر المصابين والوفيات بالعقار المنهار وصرف التعويضات

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بعمل حصر بالمصابين والوفيات والخسائر الماديـة، وذلك فى حادث انهيار أحد المنازل بمنطقة أبو راضى بحى أول المحلة الكبرى صباح اليوم، والذى أسفر عن سقوط ضحايا.





كما وجه المحافظ، بصرف المبالغ المالية وفقاً للقرار الوزارى الخاص بالإغاثة رقم 86 لسنه 2019 الصادر فى هذا الشأن من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى، بواقع 10.000 جنيه لرب الأسرة المتوفى، و5.000 جنيه للمتوفى، و2.000 جنيه للمصاب، وإعاشة لكل فرد لمدة 5 أيام بواقع 1.250 لكل فرد، كما تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بالمحلة الكبرى لتقديم كافة سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع 1.000 جنيه لكل فرد، و15 ألف جنيه لكل أسرة، ومساعدات طبية وعينية من بطاطين ومواد غذائية ومواد تطهير والإسعافات اللازمة.

وتقدم الدكتور طارق رحمى، وفقا لبيان صادر عن محافظة الغربية، بخالص التعازى لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتناشد محافظة الغربية المواطنين، بالابتعاد عن مكان سقوط العقار ليتسنى للمختصين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية قد تلقت اليوم السبت بلاغاً بانهيار أحد المنازل، وانتقل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على الفور إلى موقع الحادث، ووجه جميع الأجهزة التنفيذية للتعاون مع رجال الحماية المدنية فى رفع أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق، كما وجه بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء إحترازى، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وأسفرت عمليات انتشال الضحايا والمصابين عن انتشال جثث 6 ضحايا و 2 مصابين، تم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى لحين مباشرة النيابة لأعمالها، ووجه المحافظ بفصل جميع المرافق لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، والدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حمايةً لأرواح المواطنين، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة وعرض تقريرها خلال 48 ساعة.