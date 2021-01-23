جدة - نرمين السيد - وقال المهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، إنه تم اليوم الانتهاء من وضع السقالات المعدنية من قبل الشركة المنفذة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة السياحة والآثار.
وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط تمهيدا لعودة طبقات الدهان عقب إنهاء أعمال الصيانة.
وكانت صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى كشفت عن ظهور آثار الرطوبة والاملاح أسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون ،والذى تم افتتاحه شهر يونيو الماضى بعد مشروع ترميم استغرق 3 سنوات بتكلفة 175 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار: بدء أعمال الصيانة لحوائط قصر البارون بعد ظهور آثار الرطوبة والأملاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.