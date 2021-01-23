الآثار: بدء أعمال الصيانة لحوائط قصر البارون بعد ظهور آثار الرطوبة والأملاح

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، إنه تم اليوم الانتهاء من وضع السقالات المعدنية من قبل الشركة المنفذة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة السياحة والآثار.

وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط تمهيدا لعودة طبقات الدهان عقب إنهاء أعمال الصيانة.

وكانت صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى كشفت عن ظهور آثار الرطوبة والاملاح أسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون ،والذى تم افتتاحه شهر يونيو الماضى بعد مشروع ترميم استغرق 3 سنوات بتكلفة 175 مليون جنيه.