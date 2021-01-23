وزير النقل يكشف عن خطة طموحة لتطوير السكة الحديد بالكامل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن مصر لديها أكبر مزرعة سمكية فى العالم، وأكبر ميناء فى نفس المنطقة وأكبر منطقة ينفذ لها مشروع تحسين تربة، علاوة على منطقة لوجيستية ومدينة السلام فى بورسعيد، وكذا محطة تحلية مياه بحر ومشروعات ضخمة وعملاقة، علاوة على نفقين أسفل قناة السويس لكى يخدما كل هذه المشروعات، وعلى المصريين أن يفخروا و يطمئنوا على بلدهم.





وأضاف الوزير، فى اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن شرق بورسعيد يتم إعادة صياغتها بالكامل وتتطور.

وأشار إلى أنه تم عمل خطة طموحة لتطوير السكة الحديد بالكامل، مشيرا إلى أن قطاع السكة الحديد الـ 10 آلاف كيلو لم يتم تطويره منذ 80 عاما، موضحا أنه عند استلامه السكة الحديد كان فيها 800 جرار منهم 400 معطلين، حيث تم التعاقد على 260 جرارا جديدا لتحسين الخدمة للركاب، مضيفا أنه بالنسبة للعربات كان لدينا 3.200 عربة بالإضافة إلى 8.500 عربة بضائع".

وتابع: "لكى نحمل مليون ونصف المليون راكب فى 2024 لابد أن تكون السكة الحديد 15 ألف كيلو بدلا من 10 آلاف كيلو متر، بالإضافة إلى تجديد السكة الحالية وتحويل الإشارات من نظام يدوى إلى كهربائى و تجديد كل الخطوط القديمة على غرار الفلنكات و القضبان والمفاتيح القديمة، وإنشاء خطوط جديدة ووصلات صغيرة لربط الموانئ الجافة التى نقوم بعملها فى السكة الرئيسية و ازدواجات فى السكة الموجودة، لافتا إلى أن المعدل الصحيح كالدول المتقدمة هو أن ننقل 25% من بضاعتنا بالقطارات.

ونوه إلى أنه لكى نحافظ على البيئة وننقل ركاب أكثر بحاجة إلى القطارات الكهربائية السريعة والتى تصل سرعتها إلى 250 كيلومترا فى الساعة.