جدة - نرمين السيد - وقال مجاهد، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" : إن الأطقم الطبية فى مصر عددها ضخم والحملة ستبدأ غداً لشريحة الأطقم الطبية الموجودة فى خط الدفاع الأول، مضيفًا: "هنبدأ بكرة من مستشفى أبو خليفة وكنا نتمنى أن نبدأ من مستشفى النجيلة لكونها أول مستشفى عزل تم إقامتها لكن نظراً لبعد المسافة وضيق الوقت تقرر البدء بمستشفى العزل بأبو خليفة ثم بقية المستشفيات الرئيسية".
وتابع: " هنبدأ بالأطقم الطبية فى خط الدفاع الأول وهم الفئات الأولى ثم بقية شرائح الأطقم الطبية تباعًا لكن البداية ستكون من العاملين فى مستشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالإضافة للحميات والصدر".
وأوضح مجاهد، أنه تم بالفعل اعتبارًا من اليوم فتح موقع للتسجيل الداخلى للأطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، مؤكداً أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقى اللقاح، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية طبقاً لمبدأ الأولوية.
أكمل: "لدينا جرعات من لقاحات أخرى ستصل تباعًا لمصر لكن سنبدأ بلقاح سينوفارم الصينى حيث تتوفر منه 50 ألف جرعة أو تزيد قليلاً، وهى جرعات وصلت بالفعل لأرض مصر بما يغطى نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع".
أشار مجاهد، إلى أنه تم التعاقد على جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحنة منها نهاية الأسبوع الجارى بالإضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولى للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية، مشدداً على أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدأ عملية التطعيم بالفئات الأولى بالرعاية بداية من الأطقم الطبية وفقاً للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات أخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الأطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الصحة تعلن فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.