فيديو.. الصحة تعلن فتح باب التسجيل لتلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية

جدة - نرمين السيد - وقال مجاهد، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" : إن الأطقم الطبية فى مصر عددها ضخم والحملة ستبدأ غداً لشريحة الأطقم الطبية الموجودة فى خط الدفاع الأول، مضيفًا: "هنبدأ بكرة من مستشفى أبو خليفة وكنا نتمنى أن نبدأ من مستشفى النجيلة لكونها أول مستشفى عزل تم إقامتها لكن نظراً لبعد المسافة وضيق الوقت تقرر البدء بمستشفى العزل بأبو خليفة ثم بقية المستشفيات الرئيسية".

وتابع: " هنبدأ بالأطقم الطبية فى خط الدفاع الأول وهم الفئات الأولى ثم بقية شرائح الأطقم الطبية تباعًا لكن البداية ستكون من العاملين فى مستشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالإضافة للحميات والصدر".

وأوضح مجاهد، أنه تم بالفعل اعتبارًا من اليوم فتح موقع للتسجيل الداخلى للأطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، مؤكداً أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقى اللقاح، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية طبقاً لمبدأ الأولوية.

أكمل: "لدينا جرعات من لقاحات أخرى ستصل تباعًا لمصر لكن سنبدأ بلقاح سينوفارم الصينى حيث تتوفر منه 50 ألف جرعة أو تزيد قليلاً، وهى جرعات وصلت بالفعل لأرض مصر بما يغطى نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع".

أشار مجاهد، إلى أنه تم التعاقد على جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحنة منها نهاية الأسبوع الجارى بالإضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولى للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية، مشدداً على أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدأ عملية التطعيم بالفئات الأولى بالرعاية بداية من الأطقم الطبية وفقاً للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات أخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الأطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".