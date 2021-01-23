وزير الزراعة: المشروع القومى للبتلو رفع الاكتفاء الذاتى من 52% لـ 57% 

كشف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضى، أن المشروع القومى للحوم البتلو مشروع قومى هام، حيث أدى لرفع الاكتفاء الذاتى من اللحوم من 52% إلى 57%.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ،" ON" أن السنة الاخيرة شهدت ضخ نحو 3.6 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو، كاشفاً أن عدد المستفيدين من المشروع خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ نحو 19 ألف مستفيد بنحو 220 ألف راس ماشية .
وتابع: "مراكز تجميع الألبان من المشروعات المهمة والرئيس يوليها إهتماماً خاصاً وتمكنا من إدخالها ضمن مبادرة البنك المركزي بتمويل التطوير بفائدة 5%، ونقوم كوزارة الزاعة بالإشراف عليها وتقديم الدراسات لها مجاناً، بالاضافة لشهادات الاعتماد الدولي المطلوبة لهذه المراكز والتى كانت باهظة التكاليف ".
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