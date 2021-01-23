الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ بدءاً من 24 يناير 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 19 لسنة2021 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 من يناير 2021، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء فىاختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
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