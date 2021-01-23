رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال فى شمال سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 186 لسنة 2021 بحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدةد الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريس وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

كما أصدر القرار رقم 187 لسنة 2021 بإحالة بعض الجرائم من النيابة العسكرية إلى محاكم امن الدولة طوارىء.

ونشر القرارن فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت.