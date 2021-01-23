قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر من الواحدة صباح الأحد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير عام 2021 ميلادية. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت.

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