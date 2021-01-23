انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية.. موجة جديدة من الأمطار والرياح وعدم استقرار في الأحوال الجوية وتنصح المواطنين “البسوا تقيل” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أفادت هيئة الأرصاد الجوية في آخر تقرير لها منذ قليل اليوم، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في أحوال الطقس تضرب البلاد بدايةً من يوم الأربعاء القادم، حيث تتساقط أمطار على العديد من المناطق ويصاحبها نشاط للرياح، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة جديدة من الأمطار والرياح وعدم استقرار

كما نشرت الأرصاد أماكن تساقط الأمطار والشبوة المائية على مدار الأيام الستة القادمة والتي جاءت كالتالي:

الأحد 24 يناير

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد

الإثنين 25 يناير

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد

الثلاثاء 26 يناير

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد

الأربعاء 27 يناير



ووفق هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة عدم الإستقرار تبدأ من الأربعاء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.اقرأ أيضاً:

الخميس 28 يناير

أمطار بنسبة على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار بنسبة 40% على السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الجمعة 29 يناير