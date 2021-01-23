انت الان تتابع تفاصيل خبر بالمستندات.. إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 شهور نظراً للظروف التي تمر البلاد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار الرئيس السيسي اليوم بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر قادمة، تبدأ من الليلة في تمام الساعة الواحدة صباح الليلة الأحد الموافق 24 يناير الجاري 2021، وجاءت موافقة الرئيس على مد حالة الطوارئ في البلاد بعد موافقة البرلمان أمس بشكل رسمي على القرار.

إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 شهور

وكان مجلس النواب في جلسته العامة بالأمس برئاسة السيد المستشار حنفي الجبالي قد وافق بالأغلبية على مد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر قادمة، وتم أخذ رأي مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي وجميع أعضاء حكومته، وجاء هذا القرار نظراً للظروف الصحية والأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ونص قرار إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور على ما يلي:

المادة الأولى

تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بداية من الليلة الساعة الواحدة صباح الأحد 24 يناير.

المادة الثانية

تتولى القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من مواجهة الإرهاب وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وحماية أمن البلاد وكذلك أرواح المواطنين.

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المادة الثالثة

يفوض رئيس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في حالة الطوارئ.

المادة الرابعة

يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون الطوارئ المشار إليها.