مصطفى سالمان: مصر لن تتوقف عن البناء ومشروع الاستزراع السمكى إضافة نحو تحقيق الأمن الغذائي

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة أسيوط، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع الاستزراع السمكي بمحافظة بورسعيد"مشروع الفيروز"، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لم تتوقف عن بناء ومتابعة المشروعات القومية في كافة المجالات.

مصطفى سالمان: مشروع الاستزراع السمكى خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائى

ووصف عضو مجلس الشيوخ، مصطفى سالمان، مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد بأنه خطوة جديدة تضاف إلى رصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الأسماك، واستغلال موارد الدولة، كذلك توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة، لتلبية متطلبات المواطن المصري.

مصطفى سالمان: الرئيس يولى أهتمام بالأمن الغذائى

وذكر النائب البرلماني، مصطفى سالمان، أن الرئيس السيسي يولى قضايا الأمن الغذائي اهتماماً خاصاً، مشيراً إلى أن افتتاح الرئيس لمشروع الاستزراع السمكي الأول في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ منذ سنوات كان بداية لعدة مشروعات في نفس المجال تغطي غالبية محافظات الجمهورية.

وأشار نائب أسيوط بمجلس الشيوخ، مصطفى سالمان، إلى اهتمام الرئيس ببناء المشروعات في كافة القطاعات الجغرافية سواء في العاصمة أو الدلتا أو الصعيد ومنطقة القناة، وهو الأمر الذي يعني حرص الرئيس على جلب مكاسب لكافة أبناء الشعب بكل المحافظات، موجهاً الشكر إلى القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية، والوزارات المعنية، وكافة القيادات التنفيذية ، والشركات التي شاركت في بناء المشروع.

واستكمل النائب مصطفى سالمان، حديثه "يكفي أن المشروعات لم تتوقف في ظل أزمة جائحة كورونا، وأجهزة الدولة تواجه التحديات في كافة المجالات، سواء مشروعات الاستزراع السمكي، أو بناء الطرق، والإسكان الاجتماعي، كذلك مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى ، وتطوير التعليم، وقطاعات السكك الحديدية، وهو ما يعكس إرادة الرئيس لبناء دولة حديثة تتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات وطموح المصريين".