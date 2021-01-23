جيجي حديد تتصدر "التريند" بسبب تسمية ابنتها المثيرة الجدل

جيجي حديد، عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الجدل الواسع الذي طرح حولها من قبل المتابعين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جيجي حديد تضع مولودتها الأولى

أعلن المطرب زين مالك، صديق جيجي حديد، عن اسم مولودتهما الأولى التي أثارت حالة من الجدل الواسعة بين معجبيها بسبب اسمها "خاي".

وأشارت إحدى مستخدمات موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن اسم "خاي" يعني "القوي" بالعربية، و"خندق" بالهندية، إلا أن ​قالت مستخدمة أخرى أن اسم "خاي" هو اختصار لاسم "خيرية".

أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك، وفي شهر سبتمبر عام 2020.

نشرت الأم صورة على إنستغرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا.

زين مالك ينشر صورة لطفلته

نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي.

في وقت سابق، كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل من عام 2020.