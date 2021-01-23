أوبرا وينفري تنعي لاري كينج: كان من الرائع الجلوس على طاولتك

"كان من الممتع دائمًا الجلوس على طاولتك" هكذا نعت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، المذيع الأمريكي ومقدم البرامج الإذاعية الكبير لاري كينج، الذي توفى صباح اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، عن عمر يناهز 87 عامًا.

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ونشرت وينفري صورة أثناء لقائها معه ببرنامجه عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"وقالت:"كان من الممتع دائمًا الجلوس على طاولتك. واستمع لقصصك. شكرا لك لاري كينج".

رحيل لاري كينج ابرز المحاوريين الأمركييين

يذكر أن الوسط الإعلامي العالمي ودع الراحل لاري كينج الذي كان مصدر إلهام للكثيرون، وأحد أبرز وأهم المحاورين في أمريكا، وخلال مسيرته المهنية أجرى ألاف اللقاءات مع مشاهير الفن والرياضة وغيرهم، بجانب المرشحيين الرئاسيين بداية من الرئيس جيرالد فورد إلى باراك أوباما.

ابرز محطات لاري كينج المهنية

فكان عام 1985، بداية مسيرة كينج مع اللقاءات الحوارية الشهيرة، فتم عرض "Larry King Live" لأول مرة على قناة CNN، وقام بالكثير من المقابلات رفيعة المستوى، على مدار أكثر من عقدين على الهواء مباشرتًا، وكان العرض بشكل روتيني، ونجح بشكل كبير، فكان البرنامج الأكثر مشاهدة على قناة CNN، وهناك من يقول أن كينج كان أكبر نجم في الشبكة.

بينما ترك كينغ CNN في 2011، واعتبر تلك الخطوة بمثابة التقاعد، ولكنه استمر في العمل حتى وفاته،حيث قام بتقديم برنامج "Larry King Now" الذي تم بثه على Ora TV وHulu وRT America.

معاناة لاري كينج الصحية على مدار حياته

وعانى الراحل من عدة مشاكل صحية منها، أصابته بعدة أزمات قلبية في 1987، وخضع لعملية جراحية خماسية، وهذا كان السبب في تأسيسه لمؤسسة خاصة بتقديم المساعدة لمرضى القلب ممن ليس لديهم تأمين صحي.

وفي عام 2017 ، كشف أنه مصاب بسرطان الرئة وخضع لعملية جراحية ناجحة لعلاجه، كما خضع لعملية جراحية في 2019 لمعالجة الذبحة الصدرية.

فراق نجلي لاري كينج وهو على قيد الحياة

وعلى المستوى الشخصي واجه كينج عدة صدمات بفراق أقرب الأشخاص له فلذات كبده، فالعام الماضي توفى اثنان من أبنائه البالغين في غضون أسابيع من بعضهما البعض، حيث أصيب ابنه أندي كينغ، 65 عامًا بنوبة قلبية توفى على أثرها، وتوفيت ابنته شايا كينغ، 52 عامًا، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الرئة.