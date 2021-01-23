لميس جابر: الملك فاروق كان "غلبان".. وتم تشويه صورته

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن الملك فاروق كان "غلبان"، وأنه لم يكن يحكم، مشيرة إلى أن مؤسس حزب الوفد فؤاد سراج الدين أخبرها ذات مرة أن فاروق لم يكن باستطاعته نقل عسكري من قسم شرطة إلى آخر فى ظل وجود حكومة الوفد.

لميس جابر تكشف تفاصيل عن حياه الملك فاروق

وأضافت جابر خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى المنشاوى فى برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن من أضاع فاروق هي الوقيعة التي حدثت بينه وبين الوفد، مؤكدة أنه لم يكن سكيرا أو له علاقات نسائية كثيرة كما يروج البعض لتشويه صورته.

لميس جابر تؤكد كذب الامريكان