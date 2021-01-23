لميس جابر: الملك فاروق كان "غلبان".. وتم تشويه صورته

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن الملك فاروق كان "غلبان"، وأنه لم يكن يحكم، مشيرة إلى أن مؤسس حزب الوفد فؤاد سراج الدين أخبرها ذات مرة أن فاروق لم يكن باستطاعته نقل عسكري من قسم شرطة إلى آخر فى ظل وجود حكومة الوفد.
لميس جابر تكشف تفاصيل عن حياه الملك فاروق
وأضافت جابر خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى المنشاوى فى برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن من أضاع فاروق هي الوقيعة التي حدثت بينه وبين الوفد، مؤكدة أنه لم يكن سكيرا أو له علاقات نسائية كثيرة كما يروج البعض لتشويه صورته.
لميس جابر تؤكد كذب الامريكان
قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن المعاصرين هم من يكتبون التايخ وليس المنتصرين لأنه كم من منتصرين وكتب عليهم كلام سلبي، وليس هناك حياد، لأن كل شخص يكتب وجهة نظره، مشيرًا إلى أن بعض الفترات التاريخية وجد مؤرخون العطايا فى قصر السلطان فيغدقون عليه والعكس صحيح، لذلك لايمكن قراءة حدث من مرجع واحد.
واعتبرت جابر خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى المنشاوى فى برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كذاب وكل الأمريكان كذابين، مضيفة:" حينما جاء أوباما إلى جامعة القاهرة، كان خطابه مشابه لخطاب نابليون بونابرت، وكان المنشور الذى أرسله الأخير إلى الشعب المصري قريب مما فعله أوباما.
وأشارت إلى ضرورة الحرص من الخارج، لأنهم يكتبون التاريخ بشكل سياسي وليس بحق، غير بعض المستشرقين القدامي الذى كان التاريخ غايتهم فقط.
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