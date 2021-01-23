لميس جابر- جانب من اللقاء
قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إنها فوجئت بقبول زوجها الفنان يحيي الفخراني بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ ضمن الأعضاء الذى يختارهم رئيس الجمهورية، لأنه ليس له فى السياسة، مضيفة:" قالى قبلت لأني ممكن أعمل حاجه".
وأضافت جابر خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى المنشاوى في برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أنها دخلت مجلس النواب عام 2015 بالتعيين من رئيس الجمهورية ولم يكن فى نيتها الترشح أو طموحها، مشيرة إلى أنها ساهمت فى خروج مجموعة قوانين فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
ووجهت التحية إلى رئيس مجلس النواب السابق على عبد العال، الذى بذل جهود كبيرة خلال خمس سنوات، متوقعة أن يثبت جدارة كنائب كما فعل كرئيس للبرلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس جابر: يحيي الفخراني ملوش في السياسة وفوجئت بتعينه فى مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.