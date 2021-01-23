محمد رمضان يستعد لاطلاق "مصباح علاء الدين".. والجمهور يعترض "فيديو"

محمد رمضان - ارشيفية
شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد من كواليس تصوير كليبه الجديد الذي يحمل اسم مصباح علاء الدين، الذي سيطرحه قريبًا عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".
أغنية محمد رمضان الجديدة
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو كليب التشويقي لأغنيته الجديدة مصباح علاء الدين الذي نشره محمد رمضان مؤخرًا على حسباته، مؤكدين أنهم في إنتظار الجديد، إلا أنه لن يسلم من الانتقادات اللاذعة من قبل الجمهور.
يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنية جديدة بعنوان "مصباح علاء الدين" بمشاركة الطفل السوري محمد جنيد، وتعد الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي.
محمد رمضان في دور جديد
ومن جهة أخرى، يواصل رمضان تصوير مسلسله الجديد "موسى" والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخرج محمد سلامة.
أزمة محمد رمضان مع الجمهور
وضع الفنان محمد رمضان نفسه في أزمة مع جمهوره حول الوطن العربي مؤخرًا بسبب صورة له مع شخصيات إسرائيلية داخل سهرة في دبي، الأمر الذي كان من شأنه إثارة غضب جمهوره ومقاطعة الكثير منهم عماله الفنية والغنائية.
الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان امتنع عن التمثيل داخل وخارج مصر لفترة، حتى اثبت براءته من تهمة الإساءة للشعب المصري.
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