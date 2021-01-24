جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الندوة تأتى فى إطار ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى، وأشارت الوزارة إلى أن قناة النيل الثقافية سوف تنقل الندوة على الهواء مباشرة.
ويشارك فى الندوة كل من الواعظتين بالأوقاف: نيفين حسن مختار، وراوية عبد المنعم محمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثلاثاء .. الأوقاف تنظم ندوة عن إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية من أجله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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