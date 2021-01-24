الثلاثاء .. الأوقاف تنظم ندوة عن إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية من أجله

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الندوة تأتى فى إطار ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى، وأشارت الوزارة إلى أن قناة النيل الثقافية سوف تنقل الندوة على الهواء مباشرة.

ويشارك فى الندوة كل من الواعظتين بالأوقاف: نيفين حسن مختار، وراوية عبد المنعم محمد.