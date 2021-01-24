لميس جابر: الأمريكان كاذبون والتاريخ فى الخارج يتم تسيسه

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن المعاصرين هم من يكتبون التايخ وليس المنتصرين لأنه كم من منتصرين وكتب عليهم كلام سلبى، مشيرة إلى أن بعض الفترات التاريخية وجد مؤرخون العطايا فى قصر السلطان فيغدقون عليه والعكس صحيح، لذلك لايمكن قراءة حدث من مرجع واحد.





واعتبرت جابر خلال لقائها مع الإعلامى مصطفى المنشاوى ببرنامج "ابن مصر" الذى يعرض على فضائية المحور، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما كذاب وكل الأمريكان كذابين، مضيفة:" حينما جاء أوباما إلى جامعة القاهرة، كان خطابه مشابه لخطاب نابليون بونابرت، وكان المنشور الذى أرسله الأخير إلى الشعب المصرى قريبا مما فعله أوباما". وأشارت إلى ضرورة الحرص من الخارج، لأنهم يكتبون التاريخ بشكل سياسى وليس بحق.

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