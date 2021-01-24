فيديو .. وزير النقل : سيمنز أهدت الشعب المصرى 5 قطارات هدية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار السريع سيربط العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة، مشيرا إلى أن منظومة القطار الكهربائى من المقرر أن تطول لـ 1000 كم، لتربط شرق مصر بالساحل الشمالى بتكلفة 360 مليار جنيه.





وأضاف الوزير فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على صدى البلد، اليوم السبت، أن الخط 460 كيلو تكلفته ستكون 8.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن شركة سيمنز الألمانية قدمت أقل سعر وفازت بالمشروع، كما حصلنا على 5 قطارات هدية من سيمنز للرئيس السيسى والشعب المصرى. وذكر وزير النقل أن الشركة وافقت على 3 مليارات جنيه ثمن الوحدات المتحركة من قطارات وجرارات بالإضافة لمدة 15 سنة، بعد وصول المشروع لمساحة الـ 1000 كيلو تم تخفيض عمولة المخاطر بالكامل إلى 360 مليون دولار.

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