لميس جابر : أكبر خطايا الإخوان استباحة الوطن

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن وجه الشبه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحمد على باشا، كبير جدا لأن الإثنين بنائين بسرعة وجدية، مضيفة:" هناك إنجازات كبيرة ومصر بتختلف يوم عن يوم.





وأشارت جابر خلال لقائه مع الإعلامى مصطفى المنشاوى فى برنامج ابن مصر على شاشة فضائية "المحور"، إلى أن أكبر خطايا جماعة الإخوان هى استباحة الوطن بما فيه، وأكبر خطايا الرئيس الراحل مبارك طول المدة، وخطأ الرئيس الراحل أنور السادات وثوقه فى الإخوان، وخطأ عبد الناصر القمع، وخطأ فاروق هو الضعف. وأوضحت جابر أنها حزينة على اللغة العربية، مشيرة إلى أهمية عودة الكتاتيب مرة أخرى بدلا من الحضانة، لأنها تعلم القراءة والكتابة، وأفضل شيء لكى تتعلم القراءة سواء مسيحى أو مسلم إقرأ القرآن.

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