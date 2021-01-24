أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاحه مشروعات قومية السبت (فيديو جراف)

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدد من التصريحات المهمة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة في بورسعيد، فى العديد من المجالات مثل الأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى، فضلا عن مشروعات خاصة بإنتاج الجرانيت والرخام.
وتأتى أهم تصريحات الرئيس السيسى كالتالى:
ـ العالم ينظر لمصر باندهاش بسبب التعامل مع أزمة كورونا.
ـ الاعتماد على الشركات المصرية قلل تكلفة المشروعات.
ـ القطار السريع سينقل المواطنين من أكتوبر لأسوان في 4 ساعات.
ـ "إحنا مش بنبيع الوهم للناس وبعد حل المشاكل بنسعي للتطوير".
ـ نعمل على إعادة صياغة المياه ولا نجور على مياه الغير.
ـ مشروع تطبين الترع يوفر للدولة حوالى 3 مليارات متر مياه للزراعة.
ـ القضاء على كافة المشاكل في الريف المصرى خلال 3 سنوات.
ـ تم إنفاق 150 مليار جنيه لتطوير التعليم العالي وإنشاء الجامعات التكنولوجية.
ـ لن تكون هناك قطارات سكك حديد قديمة بنهاية 2021 و(حاسبونى على كده).
ـ نسعى لتطوير بحيرة المنزلة بشكل يجعلها بيئة استثمارية للصيد.
ـ البدء في زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو 2021.
ـ من حق المصريين الحصول على منتج جيد ومن حقنا أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العالمية.
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