موجز السوشيال: خالد الغندور يعلق على تعادل الزمالك وأسوان.. أول رد فعل من حمدي فتحي على عدم ظهوره في فيلم سر التاسعة

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

برافو.. خالد الغندور يعلق على تعادل الزمالك وأسوان.. شاهد

أول رد فعل من حمدي فتحي على عدم ظهوره في فيلم "سر التاسعة" | شاهد

الزمالك يتصدر تريند تويتر بعد التعادل مع أسوان.. شاهد