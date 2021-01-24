هالة كمال: الدولة المصرية لديها خطة واضحة.. والمشاريع القومية توفر فرص عمل كثيرة

هالة كمال - أرشيفية
صرحت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، أن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمحافظة بورسعيد، هي مشروعات هامة ومن شأنها توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسر، وخفض معدل البطالة، وكما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الافتتاح أن مشروعات القرى المصرية غيرت ببساطة وجه الريف المصرى بشكل متكامل وليس القرى الأكثر احتياجا فقط.
هالة كمال: الدولة لديها رؤية عمل واضحة
وتابعت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال، سيتم تحديد عدد من القرى، وتعديلها بالكامل مما يدل على أن الدولة المصرية لديها رؤية وخطة عمل واضحة لتطوير حياة المصريين في كافة المحافظات وتقديم حياة كريمة لهم من خلال هذه المشروعات والخدمات وافتتاح هذا المشروع، اليوم، هو دليل على نجاح الدولة المصرية في الاستمرار في العمل والانتهاء من هذه المشروعات رغم أزمة فيروس كورونا التي اثرت علي العالم كله.
وأختتمت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال، خلال حديثها، على أن الدولة المصرية استطاعت ان تحقق انجازات غير مسبوقة وحققت معدلات نمو مرتفعة جعلت مصر من أفضل الدول، التى تعاملت مع أزمة كورونا.
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