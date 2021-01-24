وزير الزراعة : نسبة الاكتفاء الذاتى من الأسماك 85 % بفضل المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى السيد القصير، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى الذى افتتحه الرئيس السيسى يعد نقلة حضارية وهو من أكبر المشروعات فى المنطقة والشرق الأوسط.





وأضاف القصير، فى اتصال هاتفى مع قناة صدى البلد مساء أمس، أن هذا المشروع يستهدف 13 ألف طن سمك من الأنواع المختلفة، بالإضافة إلى بحيرتين على مساحة 10 آلاف فدان تستخدم للصيد الحر.

ونوه إلى أن مشروع الاستزراع السمكى سيحقق التوازن فى الأسواق، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية وصلت لأكثر من 85% بفضل المشروعات القومية.

وحول مشروع البتلو، قال وزير الزراعة إن مشروع البتلو يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية،

وبشأن دور وزارة الزراعة فى تطوير القرى، أجاب قائلا إن الوزارة ستشارك فى إطار تطوير مشروعات الثروة الحيوانية لأنها تعد أهم العناصر الموجودة لأهل الريف، كما أنه لابد من تطوير الوحدات البيطرية فى القرى.

وأضاف القصير، أن أهم شئ فى المشروعات هو الاستدامة، موضحا أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير مراكز تجميع الألبان، ونحن نسعى أيضا لتطوير الثروة الحيوانية لرفع مستوى معيشة المزارع، كما أننا نقوم بحصر الوحدات البيطرية فى القرى ونرفع كفاءاتها ونؤهلها بالمعدات.

ولفت إلى أن مسألة ترشيد وتحديث نظم الرى تدخل فى مشروع تطوير القرى، كما أن هناك خطة متكاملة لتطوير منظومة الرى وتبطين كل الترع.

وفيما يتعلق بـ"البحيرات" وخاصة بحيرة المنزلة، قال وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى السيد القصير، إن مشروع تنمية البحيرات من المشروعات الكبيرة التى تبناها الرئيس السيسى، لأنها من أحد المصايد الطبيعية، مشيرا إلى أن كفاءاتها انخفضت على خلفية الحشائش وعدم التكريك وانخفاض مستوى المياه وارتفاع نسبة الملوحة وتغذيتها بنسبة كبيرة من مياه الصرف ويجب أن تعود إلى وضعها، مضيفا 'أننا نسعى لإعادة بحيرة المنزلة لمكانتها الطبيعية لأنها ثروة قومية.

ونوه إلى القصير إلى أنه بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بدور كبير فى تطوير بحيرة المنزلة.

وأوضح أن إجمالى مساحة بحيرة المنزلة 250 ألف فدان، مبينا أن إجمالى العائد من الثروة السمكية 80 ألف طن.