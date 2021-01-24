أهم الأخبار .. فرض حظر تجول في شمال سيناء .. واعتذار مدافع أسوان لجمهور الزمالك

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..
رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال فى شمال سيناء
السجن يطارده.. الشيوخ الأمريكي يحدد مصير ترامب في محاكمة القرن
أيام تفصلنا عن مشاهدة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد إعلان مجلس النواب تسليم لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل، على أن تبدأ إجراءات المحاكمة بشكل رسمي في 8 فبراير القادم.
الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول
جنازة جماعية لـ 6 من أفراد أسرة مسيحية ضحايا منزل المحلة المنهار.. صور
شهدت كنيسة الشهيدة دميانه بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم اقامة صلوات تجنيز جماعية لاسره مسيحية من ضحايا المنزل المنهار ضمت كلا من : "مارى وديع غطاس" 45 سنة و"جوفانة وديع غطاس" 8 سنوات و"ايزيس نصيف" 80 عاما ووائل جميل صليب 35 عاما ونادية شنودة 55 عاما وندا ماجد صليب 13عاما الذين توفوا اثر انهيار منزل بمنطقة ابو راضى.
مدافع جديد مميز.. شوبير يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي .. شاهد
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اتمام النادي الأهلي صفقة كبيرة لمدافع جديد سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، مشيرًا الى أنه لاعب غير مشهور لكنه مميز.
مدافع أسوان يعتذر لجمهور الزمالك بعد واقعة الوقوف على الكرة
قدم محمد جابر ميدو مدافع أسوان الاعتذار لجمهور نادي الزمالك بعد قيامه بالوقوف على الكرة في لقاء الموسم الماضي مما آثار غضب لاعبي الزمالك وجماهيره.
منال الصيفي تكشف تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي
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