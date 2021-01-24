فيديو .. وزير التعليم العالى : انخفاض إصابات كورونا فى فبراير

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة ام بى سى مصر، أن الوزارة تتابع تطورات حالات الإصابات بكورونا بعدد من الدول كانجلترا وألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل، ومقارنتها بأعداد الموجة الأولى وذلك من أجل معرفة منحنى الإصابات.
وأشار إلى أنه من المقرر عودة الطلاب للجامعات فى 20 فبراير لاستكمال العام الدراسى الجامعى، ومن المقرر أن تعقد بعد 20 فبراير ولن يتم تأجيلها.
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