لميس جابر : أطالب وزير التعليم بالتحقيق فى أخطاء منهج التاريخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة لميس جابر، إن الأجيال يمكنها أن تدرك حقيقة التاريخ، من خلال التعليم ومنح الطفل الفرصة للتفكير، مضيفة أن كتاب المناهج بيحكموا عليك بعقلهم، أنت بتأخد جزاء مش منهج.





وأضافت جابر خلال لقائها مع الإعلامى مصطفى المنشاوى فى برنامج "ابن مصر" الذى يعرض على فضائية المحور، اليوم السبت، :" وأنا بذاكر لأحفادى مادة الدراسات الاجتماعية وجدت عصر محمد على، نفى عمر مكرم الذى وضعه على عرش مصر، وخلع الشيخ عبدالله الشرقاوى من رئاسة مشيخة الأزهر، وهذه لم تحدث نهائيا، فعبد الله الشرقاوى توفى عام 1816 شيخا للأزهر، وذهب رجال الأزهر بعدها إلى القلعة لمحمد على وأخبرهم أن يتفقوا على شخص بينهم وأصبح انتخاب شيخ الأزهر فى يد رجال الأزهر وقتها". وتابعت:" لا أعرف من يكتب التاريخ لأولادنا بهذا الشكل، ولذلك من خلال البرنامج أتقدم ببلاغ إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى للتحقيق فى هذا الأمر.

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