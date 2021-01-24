لميس جابر : يحيى الفخرانى ملوش فى السياسة وفوجئت بتعيينه فى مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إنها فوجئت بتعيين زوجها الفنان يحيى الفخرانى عضوا بمجلس الشيوخ، لأنها تعلم أنه ليس له علاقة بالسياسة، مضيفة:" قال لى قبلت لأنى ممكن أعمل حاجة".





وأضافت جابر خلال لقائه مع الإعلامى مصطفى المنشاوى فى برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، أنها دخلت مجلس النواب عام 2015 بالتعيين من رئيس الجمهورية ولم يكن فى نيتها الترشح أو طموحها، مشيرة إلى أنها ساهمت فى خروج مجموعة قوانين فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار. ووجهت التحية إلى رئيس مجلس النواب السابق على عبدالعال، الذى بذل جهود كبيرة خلال 5 سنوات، متوقعة أن يثبت جدارة كنائب كما فعل كرئيس للبرلمان.

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