الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بحظر التجول فى بعض مناطق شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجول فى بعض مناطق شمال سيناء بدءاً من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 لمدة ثلاثة أشهر.





وبحسب القرار، يحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. وتكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب يكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

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