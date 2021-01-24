شديد البرودة ليلا .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا ، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.





وحذر خبراء الطقس من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. حيث تتأثر البلاد غدا، بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد، أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 20 10 الإسكندرية 19 11 وادى النطرون 18 10 طنطا 20 09 شبين الكوم 20 09 دمنهور 20 10 بلطيم 19 10 مطروح 17 10 السلوم 16 06 سيوة 17 05 بورسعيد 19 13 دمياط 18 12 الزقازيق 19 09 المنصورة 19 11 الإسماعيلية 20 13 السويس 20 13 العريش 17 10 رفح 17 10 رأس سدر 20 09 نخل 16 04 نويبع 19 12 طابا 18 10 كاترين 11 01 الطور 20 10 شرم الشيخ 24 14 الغردقة 23 13 مرسى علم 20 13 الفيوم 20 05 بنى سويف 21 05 المنيا 21 05 أسيوط 20 04 سوهاج 23 06 قنا 24 05 الأقصر 25 06 أسوان 26 09 ادفو 22 09 أبوسمبل 25 09 الوادى الجديد 20 07 شلاتين 25 15 أبو رماد 24 15 حلايب 24 16 رأس حدربة 23 16

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