قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا برقم 19 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، فى جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.





وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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