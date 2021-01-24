مجلس النواب يستكمل اليوم خطته للاستماع لبرنامج الحكومة

جدة - نرمين السيد - ويشهد الأسبوع الجارى اجتماعات مكثفة لـلجان النوعية بمجلس النواب لفتح العديد من الملفات المهمة والتى تخدم المواطن المصرى، حيث ‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماع غداً الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

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